Video: tipphetked käsipallikoondise eilsest võidumängust Kosovo üle

Meie parimana viskas Jürgen Rooba seitse väravat. Henri Sillaste panustas nelja, Kristo Voika, Andris Celminš ja Armi Pärt kolme väravaga.

Kogu kohtumise juhtinud Eestit tabas keeruline hetk viis minutit enne lõpuvilet, kui Mait Patrail end vigastas ja väljakult lahkus. «Kui nägime, et Mait longates lahkus, siis muidugi mõjus see meeskonnale kehvalt ja pani pisut kukalt kratsima, et mis nüüd saab,» nentis koondise kapten Martin Johannson. «Rünnakul jäi mäng täiesti seisma, aga õnneks ikka lõpuks kukkus meie poole. Väga raskelt tuli see võit,» lisas Johannson.

Kolmapäeval kohtub koondis olulises mängus koduväljakul Türgiga.