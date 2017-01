Video: USA ülikool tuli välja 14-punktilisest kaotusseisust ja võitis lisaajal ühe punktiga!

Seejuures tabasid Nevada mängijad koguni kuus kolmepunktiviset järjest ning viisid mängu seisul 94:94 lisaajani, kus suudeti imepärane võit noppida. «Kutid võitlesid,» sõnas Nevada treener Eric Musselman pärast ulmelist võidumängu.

Võitjate parimana tõi Jordan Caroline 45 punkti, 13 lauapalli, üheksa korvisöötu ja viis blokki. Kaotajate resultatiivseimaks kerkis Elijah Brown 26 silmaga.

Liigatabelis on Nevada võitnud 14 ja kaotanud kolm mängu, New Mexicol on kirjas üheksa võitu ja seitse kaotust.