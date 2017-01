Dakari ralli jätkub pärast puhkepäeva maratonkatsega

Kui kuues katse jäi Dakaril keeruliste ilmaolude tõttu ära, siis muutusi on ka seitsmenda katse osas endiselt suurte vihmasadude tõttu. Nimelt on tänane katse kokku pandud kuuenda ja seitsmenda katse lõikudest ja sellel on pikkust 161 kilomeetrit. Enne seda on osalejatel vaja läbida 400 kilomeetrit ülesõitu ja peale seda veel 240 kilomeetrit ülesõitu, et jõuda tänasesse laagrisse, mis asub varasematest Dakari maratonrallidest tuttavas Uyunis (Boliivia). Tegu on tänavuse Dakari maratonkatsega, mis tähendab, et tänases laagris on ainult sõitjad, meeskonnad lähevad otse kaheksanda katse laagrisse. Malle-Moto klassi sõitjate jaoks ei muutu suures plaanis midagi, nemad peavad nagunii läbi Dakari kõikide asjadega ise hakkama saama, nüüd on samas olukorras ka kõik ülejäänud sõitjad.

Täna startisid Triisa ja Meeru laagrist Eesti aja järgi kell 11.04 ja 11.15. Katsele stardivad nad vastavalt 17.04 ja 17.15.