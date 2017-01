Bahreini rattaklubi eesotsas Nibaliga loodab peagi maailma tipus olla

Prints Nasser bin Hamad Al Khalifa omanduses oleva tiimi 17 miljoni euro suuruse eelarve eest hoolitsevad valdavalt Bahreini nafta-, metalli- ja telekomikompaniid ning Taiwani rattatootja Lampre, vahendab Spordipartner.ee.

«Kui te vaatate, keda oleme suutnud lühikese ajaga klubisse saada, siis on meie lähtekoht hea,» märkis Copeland. «Printsi eesmärk on see, et me jätkaksime kasvamist ja saaksime parimaks. Kui see kõik toimima hakkab, saab sellest pikaajaline projekt,» lisas ta.

Käesoleval hooajal on Bahrein-Merida keskendunud veel eelmisel hooajal Astana profitiimi kuulunud Vincenzo Nibalile ja Giro d'Italiale.