Mika Häkkinen usub, et Soome saab uue vormel-1 maailmameistri

Seni on soomlastest vormel-1 maailmameistriks tulnud lisaks Häkkinenile veel Keke Rosberg ja Kimi Räikkönen. Häkkinen usub, et potentsiaali MM-tiitli võitmiseks on ka Valtteri Bottasel. Selleks peaks Bottas aga esmalt sõlmima lepingu Mercedese tiimiga.

«Sõitja jaoks on see parim olukord, kui mõni meeskond teda tahab. Asjad on eriti head, kui ukse taga on koputamas vormel-1 sarja domineeriv Mercedes. See on unelmate täitumine,» sõnas Häkkinen MTV3-le.

Mercedes vajab Lewis Hamiltoni kõrvale teist pilooti, kuna eelmise aasta lõpus tõmbas värske maailmameister Nico Rosberg enda karjäärile joone alla. Spekulatsioonide kohaselt täidab Rosbergi koha just Bottas.

«Ma näen juba vaimusilmas ette, et ta võidab MM-tiitli,» sõnas Häkkinen. «Kui istuda vormelisse, mis on võimeline võitma, siis on sõitja ülesanne need võidud ära võtta.»