Maailma parim ekstreemsportlane: mina oleksin hääle andnud Kelly Sildarule

27-aastane Rolland suutis eelmisel aastal rennisõidus võita Aspeni X-mängud. Rolland on X-mängudel kuldmedali võitnud viiel korral, enne mullust tiitlit oli ta viimati kuldse autasu kaela saanud 2011. aastal. Seega suutis ta viieaastase pausi järel tõusta taas maailma parimaks.

«Ekstreemspordis on väga populaarne surfamine. Surfaritega on suusatajatel väga keeruline konkureerida. Seega on lahe, et paljud inimesed hääletasid hoopis minu poolt,» rõõmustas Rolland tunnustuse üle.

Prantslane ise tunnistas, et tema hääl oleks valimistel läinud eelmisel aastal X-mängudel freestyle-suusatamise naiste pargisõidus kuldmedali võitnud Kelly Sildarule.

«Oleksin parimaks valinud John John Florence’i (USA surfari). Ta võitis MM-tiitli … Tegelikult oleksin ikkagi hääletanud Kelly Sildaru poolt. Ta on muljetavaldav. Ta on 14-aastane ja parim suusataja maailmas. Ta on suurepärane,» rääkis Rolland.