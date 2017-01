Koondise särgis viga saanud Patrail jääb nädalateks palliplatsilt eemale

«Uuring näitas, et vigastus pole kõige hullem, kuid mängpaus on vältimatu,» rääkis Eesti koondise peatreener Rein Suvi. «Tegemist on säärelihase rebendiga. See pole väga suur, kuid ikkagi küllaltki tõsine.» Kaaslastele toetudes platsilt lahkunud Patrail ei saanud eile hommikul haigele jalale toetada.

«Üks asi on see, et Mait ei saa aidata meid koondise mängudes, kuid see avaldab mõju ka tema klubihooajale. Tänavusel hooajal on ta niigi seljahädade tõttu palju mänge vahele jätnud,» nentis Suvi. «Usun, et tema tulevikku see siiski ei mõjuta. Mait on Saksamaal juba nii kohanenud, et teda peetakse seal sisuliselt oma mängijaks.»

Eesti käsipallile tervikuna on aga olulisem see, kuidas koondis saab hakkama homme Põlvas peetavas kohtumises Türgiga. Patrailiga oli kokkulepe, et ta aitab koondist kodumängudes. Kui Eestil õnnestub homme oma vastane alistada, kindlustatakse sellega endale pääs 2020. aasta EMi valiksarja järgmisesse ringi.

«Põhimõtteliselt peaks ka viik andma meile päris hea võimaluse edasi pääseda,» leidis Suvi. Eesti suutis kahel korral alistada alagrupi kolmanda meeskonna Kosovo, Türgi sai aga nende vastu võidu kõrvale ka viigi. Eestile annab väikese eelise kahe mänguga saavutatud parem väravate vahe.

Peatreeneri sõnul ei muuda Patraili kõrvalejäämine meeskonna jaoks kuigi palju. Olukord on sama, nagu enne esimest valikmängu. «Maiduta mängides oli meie tegutsemine natuke voolavam. Ilmselt ei osanud me teda ka päris õigesti kasutada,» arutles Suvi. «Tema stiil on pisut teistsugune, kuid pühapäevases mängus suutsid kiirete jalgadega vastased teda nii pidurdada, et võimsus ei pääsenud maksvusele.»

Pärast pühapäevast rasket võitu, otsustasid Eesti koondise treenerid viia mängijad eile hommikul treeningu asemel bowlingut mängima. Nii-öelda teistsugust tegevust otsitakse ka täna hommikuks. «Usun, et kord päevas treenimisest piisab,» selgitas Suvi.

Homne mäng tuleb raske. Eesti koondise käsituses on videod Türgi ja Kosovo vaheliste mängudega. Teada on see, et türklased kasutavad kaitses koguni nelja kahemeetrist mehemürakat ning meeskonnal on ka rünnakutel kindel liider. Unustada ei saa ka seda, et 2014. aastal jäädi valikturniiril Türgile alla viie väravaga.