Otse põhitabelisse pääsenud Kontaveit osaleb siiski Austraalia lahtistel

Eesti parim tennisist Anett Kontaveit osaleb siiski Austraalia lahtistel meistrivõistlustel. Maailma edetabelis 120. kohal olev Kontaveit avaldas hiljuti, et jääb trauma tõttu Austraalia lahtistelt eemale. Nüüd selgus, et eestlanna pääses aga otse põhitabelisse ja see annab lisaaega, et olla suurturniiriks ikkagi valmis.