Matip naasis treeningutele, Klavan peaks jääma algkoosseisu

Liverpooli peatreener Jürgen Klopp andis tänasel pressikonverentsil aru meeskonna seisu kohta. Liverpoolil on viimasel ajal olnud probleeme vigastatud mängijatega ning nii on mängijate tervislik seisund vägagi päevakajaline teema.

Täna tegi üle pika aja koos meeskonnaga esimese trenni keskkaitsja Joel Matip. Siiski andis Klopp mõista, et kolmapäeval Matip veel platsile ei jookse. See tähendab, et suure tõenäosusega alustab algkoosseisus taas Klavan.

Vigastustega hädas olnud mängijatest on kolmapäeval tõenäoliselt platsile naasmas James Milner. Pikalt traumaga hädas olnud Philippe Coutinho peaks olema juba nii terve, et ta kaasatakse mängupäevaks koosseisu.

Matip ja Jordan Henderson vajavad veel taastumiseks aga aega ja seetõttu neid kolmapäeval veel väljakule oodata ei ole.

«Uusi vigastusi? Neid ei ole. Ülejäänud mehed on aga taastumas ja teel tagasi palliplatsile,» sõnas Klopp üldsõnaliselt mängijate tervisliku seisundi kohta.

Väravavahtidest peaks kolmapäeval võimaluse saama Loris Karius.

Sel nädalal on Liverpoolil kavas kaks kohtumist. Kolmapäevase liigakarika järel tuleb pühapäeval Premier League’i raames võõrsil vastamisi minna Manchester Unitediga.