Järjekordne sekeldus: käsipallikoondise homse vastase mängijad pääsesid napilt Eestisse

Eesti Käsipalliliidu peasekretär Pirje Orasson selgitas, et eile teatas Türgi koondis talle, et nad pole kindlad, kas lend Istanbulist väljub või mitte. Teadupärast jäeti alles nädalavahetusel tugeva lumesaju tõttu Istanbuli lennujaamast ära sadu reise, lumega ollakse kimpus siiamaani.

Eile sõitsid türklased ettevaatuse mõttes Istanbuli juba kohale, ent tänane hommik algas halva uudisega, kui teatati lennu edasilükkamisest. Mõne aja pärast said osad koondislased oma pardakaardid küll kätte, kuid osad jäeti ootele, lõpuks jagati siiski kõikidele koondise mängijatele need kätte. Pärast pikka aega kestnud pardaleminekut teatati, et kõik reisijad on küll peal, kuid kulus veel hulk aega enne, kui lennuk lõpuks liikuma asus ja Türgi koondise esindajad eestlastele kinnitasid, et sekelduste kiuste peaksid nad täna siiski Eestisse jõudma. Omavahelise kohtumise peavad Eesti ja Türgi homme Põlvas kell 19.30, reedel siirdub Eesti meeskond omakorda Türki, kus peetakse kordusmäng pühapäeval.

Kui Eestiga mängima sõitev Türgi koondis pääses seni veel väikeste reisiprobleemidega, siis meie rahvuskoondis seikles eelmisel nädalal Kosovos, kus jäeti samuti lumesaju tõttu lend Istanbuli ära ning Eesti meeskond pidi keerulistes ilmaoludes sõitma Skopjesse, kust päev hiljem õnneks siiski koju pääseti. Raskustes oli ka samal ajal Eestisse reisinud Kosovo koondis, kelle osad mängumehed jäeti ümberistumise ajal Istanbuli, sest lennuk oli ülebroneeritud. Lõpuks jõudis pool Kosovo koondisest Põlvasse alles ööl vastu pühapäeva, kui Tallinnast liiguti Lõuna-Eestisse taksodega.