New York Knicksi staar läks enne mängu kaduma

Knicks kohtus ööl vastu tänast New Orleans Pelicansiga ja teenis 96:110 kaotuse. New Yorki meeskonda tabas aga juba enne mängu algust ootamatu uudis, kui selgus, et meeskonna juurest on kaduma läinud Rose. Ilma loata tiimi juurest lahkunud staari ümber püsis mõnda aega segadus, kuid siis olevat mängumees Knicksi esindajatele teatanud, et sõitis perekondliku hädaolukorra tõttu kodulinna Chicagosse.

Avalikkusele Rose'i ärasõidu põhjuseid hetkel rohkem avalikustatud pole.