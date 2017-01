Tänakule ruumi teinud prantslane peab ennast tõestama madalamas sarjas

Camilli liitus M-Spordiga 2015. aasta novembris ja lõppenud hooajal suutis ta 13 ralliga koguda vaid 28 punkti, mis andis talle MM-sarja kokkuvõttes 11. koha. M-Spordi teine põhimees Mads Östberg lõpetas 7. positsioonil ja punkte kogus norralane 102.

Kummagi esitused polnud tiimibossi Malcolm Wilsoni jaoks piisavalt veenvad ja sel hooajal keeravad M-Spordi Ford Fiesta WRC rooli hoopis Sebastien Ogier, Ott Tänak ja Elfyn Evans. Kui Tänak ja Ogier kasutavad Michelini rehve, siis Evans sõidab DMACKi rehvidega. Vaatamata sellele on Evans täieõiguslik M-Spordi tiimi liige ja võib tuua ka võistkondlikke punkte.

«Eric ja kaardilugeja Benjamin Veillas võivad küll sel aastal sammu tagasi astuda, aga see ei tähenda, et oleme usu nende potentsiaali kaotanud. Camillil oli WRC-sarjas võimalus kogemusi saada ilma pingeteta, mis kaasnevad kõrgete kohtade eest võitlemisega. Kui ta suudab madalamal tasemel esineda nii hästi kui me loodame, siis ei tohiks minna kaua, kuni ta on uuesti WRC-masina roolis,» ütles Wilson väljaandele Autosport.

Camilli teeb 2017. aastal kaasa maksimaalsed seitse WRC2-etappi ja on võimalik, et ta lastakse hooaja teisel poolel sõita ka uue Ford Fiesta WRC-ga. Lisaks istub M-Spordi WRC2 masina rooli soomlane Teemu Suninen.