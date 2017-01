Dakari rallit segab maalihe, eestlased jõudsid õnnelikult katse finišisse

Eesti Dakari meeskonna Facebooki leht andis teada, et seoses maalihkega jäid paljud teenidusmeeskonnad lõksu ning ei pääsenud liikuma. Mõneks ajaks katkes ka reaalajas tulemuste edastamine.

Malle-Moto klassis (sõitjad peavad tsikleid ise remontima) võistlevad eestlased Toomas Triisa ja Mart Meeru jõudsid ilusti katse finišisse ja jätkavad võistlust.

Triisa jätkab Malle-Moto arvestuses liidrina - täna edestas ta teisel kohal olevat ameeriklast Lyndon Poskitti 1 minuti ja 29 sekundiga ja kokkuvõttes on tema edu ameeriklase ees 53 minutit ja 44 sekundit. Meeru on oma klassis viies, jäädes Triisale alla 2:33.52.

Kõigi tsiklite seas on Triisa 35. ja Meeru 61. kohal. Liidrina jätkab britt Sam Sunderland, Triisa kaotab talle 4:08.40 ja Meeru 6:42.32.

Autode arvestuses tõusis liidriks üheksakordne autoralli MM-sarja maailmameister Sebastien Loeb (Peugeot), kes möödus tiimikaaslasest Stephane Peterhanselist ja edestab teda nüüd 1 minuti ja 38 sekundiga. Kolmas on samuti Peugeot'ga sõitev Cyril Despres (+17.17).