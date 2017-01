Eesti ja veel 18 antidopinguagentuuri nõudmine: Venemaa sport tuleb muust maailmast täielikult eraldada

Rahvuslike antidopinguorganisatsioonide (NADO) koosviibimisel avaldatud pöörumine oli ajendatud detsembri alguses välja tulnud McLareni raporti teisest osast, kus tõestati Venemaa riikliku dopingusüsteemi olemasolu ja kirjeldati, kuidas aastatel 2011-2015 mätsiti kinni sadade Venemaa sportlaste kahtlased dopinguproovid.

«Pärast uute, ümberlükkamatute tõendite ilmnemist, et Venemaal oli paigas riiklik dopingusüsteem, nõuab NADO liidrite grupp, et Venemaa spordiorganisatsioonid tuleks eemaldada kõikidelt rahvusvahelistelt võistlustelt, kuni Venemaa sport ja antidopinguorganisatsioon on viidud täielikult vastavusse rahvusvahelise antidopingukoodeksiga,» seisis avalduses.

NADO ei nõudnud siiski automaatset võistluskeeldu kõikidele Venemaa sportlastele, vaid tegi ettepaneku tingimuste koostamiseks, et sportlased saaksid tõestada, et nad pole dopingusüsteemist mingit kasu saanud. Sel juhul saaksid nad võistleda neutraalsete sportlastena.

Lisaks nõutakse, et Venemaalt tuleb ära võtta absoluutselt kõigi rahvusvaheliste jõuproovide korraldusõigus.

Lisaks Eestile kirjutasid pöördumisele alla Austria, Belgia, Kanada,Horvaatia, Taani, Soome, Prantsusmaa, Saksamaa, Iirimaa, Jaapani, Hollandi, Poola, Sloveenia, Hispaania, Lõuna-Aafrika Vabariigi, Rootsi, Šveitsi ja USA antidopinguagentuurid.

Heat being turned up on Russia. 19 national anti-doping orgs want it BANNED from competing AND hosting int'l events pic.twitter.com/qKX4IqUWv1