Rasked olud Dakari rallil: korraldajad tühistasid tänase katse

Täna pidid võistlejad läbima kokku koguni 977 km (sellest 406 km aja peale), kuid keerulised ilmaolud kaheksandal katsel sundisid korraldajaid rakendama üheksanda etapi osas sanktsioone.

Dakari rallil osalevad Malle-Moto klassis (sõitjad peavad ise tsikleid remontima) ka kaks eestlast: pärast eilse katset jätkab Toomas Triisa seal liidrina, Mart Meeru on oma klassis viies, jäädes Triisale alla 2:33.52. Kõigi tsiklite seas on Triisa 35. ja Meeru 61. kohal. Liidrina jätkab britt Sam Sunderland, Triisa kaotab talle 4:08.40 ja Meeru 6:42.32.

"Official announcement: stage 9 is cancelled due to bad weather conditions on stage 8 (more details here below). #Dakar2017 pic.twitter.com/8lxmN4189w