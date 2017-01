Täna: Liverpool ja Klavan kohtuvad Inglismaa liigakarika poolfinaalis Southamptoniga

Teel liigakarika poolfinaali on Liverpool alistanud Burton Albioni 5:0, Derby County 3:0, Tottenham Hotspuri 2:1 ning Leeds Unitedi 2:0. Kolmanda ringi võidumängus Derby County vastu sai jala valgeks ka Klavan, kes viis meeskonna septembris peetud kohtumises 1:0 juhtima.

Inglismaa meedia hinnangul Liverpooli peatreener Jürgen Klopp kaitseliinis täna üllatusvalikuid ei tee. Tõenäoliselt moodustavad keskkaitsepaari Klavan ja Dejan Lovren. Äärekaitses mängivad eelduste kohaselt Nathaniel Clyne ja James Millner. Klavani põhiline konkurent mänguaja eest on Joel Matip, kes taastub endiselt vigastusest ning pole veel valmis suurde jalgpalli naasma.

Võimalik, et oma mänguminutid teenib ka Liverpooli suurim staar Philippe Coutinho, kes on pikalt vigastatud olnud. «Ta on piisavalt terve, et taas meeskonda kuuluda. Ta võib omad minutid teenida, kuid ma ei oska öelda, kui palju mänguaega ta saab. Ta on ikkagi pikalt eemal olnud, oma kuus-seitse nädalat. Praegu on ta meeskonnaga kolm treeningut kaasa teinud, lõplikku otsust ma tema suhtes langetanud veel ei ole,» ütles Klopp eile.

Viimati mängisid Liverpool ja Southampton novembris Inglismaa kõrgliigas ning leppisid 0:0 viiki. Kokku on meeskonnad omavahel kohtunud 80 korda. Liverpool on võitnud 39 mängu, Southampton 21. Viiki on lepitud 20 korda.