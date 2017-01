Postimehe otsepilt: Pärnu proovib teist korda jagu saada Robežsardzest

Pärnu on Balti liigas kaotanud kaks mängu ning võitnud 11. 13. mänguvooru järel on neil tabelis kirjas 32 punkti, mis annab neile teise positsiooni. Vaid punkti kaugusel on pärnakatest Tallinna Selver. Pärnu vastane Robežsardze on võitnud kuus mängu ning kaotanud seitse. 18 punktiga hoitakse tabelis kaheksandat kohta. Novembris alistas Pärnu Riias peetud kohtumises Robežsardze 3:1.