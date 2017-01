Postimehe otsepilt: TTÜ proovib Šiauliai Dubysat kinni püüda

TTÜ on Balti liigas kaotanud 11 ning võitnud kaks mängu. 13. mänguvooru järel on neil tabelis kirjas seitse silma, millega ollakse eelviimasel ehk 13. positsioonil. Šiauliai asub tabelis TTÜst koha võrra kõrgemal ehk 12. positsioonil. Leedukad on tänavu Balti liigas võitnud kolm ning kaotanud 10 mängu, punkte on neil tabelis 12. Novembris Šiauliais peetud kohtumises kaotas TTÜ leedukatele 0:3.