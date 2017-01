Pommuudis: Kaarel Nurmsalu naaseb suurele areenile

Nurmsalu teeb tagasitulekuvõistluse sellel nädalal Wisla MK-etapil. «2016. aasta Nelja mäe turnee ajal hakkas jäämägi vaikselt sulama. Sealt edasi sai võisteldud nii Eesti meistrivõistlustel kui ka Jaani hüppevõistlusel, kus sai selgeks, et aitab jamast. Seega etendus algab juba eeloleval reedel,» kirjutas Nurmsalu Facebooki ning lisas, et on ettevalmistusprotsessis kaotanud üle kümne lisakilo. Wisla MK-etapi kvalfikatsioon algab reedel Eesti aja järgi kell 19.

«Saladuskatte all võin öelda, et härra Sarparanta (Nurmsalu treener Topi Sarparanta – toim.) torkis pidevalt selle kahe aasta jooksul mind uuesti alustama. Olen käinud kolmes laagris ning suutnud kehakaalu normi piires hoida. Laagrid on olnud pigem lühemad ja keskendunud pigem kvaliteedile,» jätkas ta.