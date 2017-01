Olümpiale pürgiv Nurmsalu: igavad nädalavahetused viskasid kopa ette

Pärast 2014. aastat taas suurele suusahüppeareenile naasev 25-aastane Nurmsalu haus MK-sarja naasmise plaani alates septembrist. Tal sai küllalt nädalavahetusel sõpradega põhjuseta väljaskäimistest ning ta võttis ühendust enda vana treeneri Topi Sarparantaga. «Septembris käis laks ära. Igavatest nädalavahetustest, kus oli vaja sõpradega ilma põhjuseta välja minna, viskas kopa ette. Ma ei jaksanud enam,» lausus eestlane.

«Palusin kõigil asjaosalistel mitte midagi sellest rääkida. Kui keegi hakkas asjale jälile saama, siis tuli neile mäda ajada,» avaldas Nurmsalu Postimehele, kuidas tal naasmisplaane sedavõrd pikalt varjata õnnestus. «See on hea, et saime tegeleda treenimisega, mitte ei kulutanud kaks kuud varem aega vastates küsimustele: kuhu MK-etapile ma lähen ja mis tunne mul on?»

Treeninud on Nurmsalu alates oktoobrist. «Alates oktoobrist olen pannud täiega. Hüpete arv on olnud väikene, kuid oleme asja teinud mõtestatult – nii professionaalselt kui võimalik. Mulle endale tundub, et kõik on korras. Ettekujutus, mis tasemel ma hetkel olen, puudub. Ise arvame, et oleme head,» selgitas Nurmsalu, keda hakkab treenima Sarparanta, kes on Nurmsaluga ka varem koostööd teinud.

«Rääkisin septembris Topiga ning õnneks saime ta endale. Tal oli mitu muud tööpakkumist laual, kuid saime ta tunduvalt väiksema palga eest endale,» avaldas Nurmsalu tausta. Nurmsalu taaselustas 2014. aasta märtsis loodud Team Karla, kuhu kuuluvad peale tema ja treeneri veel vend ja isa. «Asjaajajaks võtsin venna, kes majandab asju Eestist, et mina ei peaks mõtlema sellele, kuidas kuhugi jõuda. Mänedžeri tööd teeb isa.»

Kogu allesjäänud MK-hooaega Nurmsalu kaasa ei tee. Protsentuaalselt on tal kogu tänavuse hooaja eelarvest hetkel puudu kolmandik. «Eelarvega on nii, et elame kuu korraga. Paar kuud on varu, aga mitte hooaja lõpuni. Saime suure osa tänu vanadele toetajatele kokku,» tänas Nurmsalu temasse uskuvaid ettevõtteid.

Suuremas plaanis on Nurmsalu eesmärk 2018. aasta olümpiamängud. «Kui tulemused on head ja mahti, siis proovime olümpiale pääseda. See on põhiline eesmärk, seal jagatakse kaks komplekti medaleid. Lähme samm-sammult ning võtame võistluse korraga. Kogu asi on nüüd enda teha,» ütles Nurmsalu, kelle esimene võistlus suurel areenil on reedel peetava Wisla MK-etapi kvalifikatsioon, mis algab Eesti aja järgi kell 19.

Nurmsalu tahtis ise uudise oma naasmisest avalikuks teha reedese võistluspäeva hommikul, kuid üks Poola spordisait avaldas Wisla MK-etapi stardinimekirja. Pärast uudise avalikustamist täitus suusahüppaja postkast Poola fännide kirjadega. «Vastuvõtt on seni olnud tõesti lahe,» rõõmustas eestlane.

Päris probleemideta suur tagasitulek siiski Nurmsalul sujunud ei ole. Nii peab eestlane Wislas asuma starti vanade suuskadega, mis enam kõige libedamad ei ole. «Suuskade lepingu tegin uue firmaga, aga need ei saanud valmis. Sellest tuleb lihtsalt mööda vaadata, tuleb lihtsalt paremini hüpata. Eile saime Lahtis uut kombinesooni testida, teise saime täna hommikul kätte. Suures pildis on kõik mehes endas kinni,» tõdes Nurmsalu.