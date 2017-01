Raul Must astub kodusel Euroopa karikaetapil üles võistlusse favoriidina

Kaheksandat korda toimuv võistlus on Maailma sulgpalliföderatsiooni kalendris tugevalt kanda kinnitanud ja see aasta tõi rekordarvu registreerunud võistlejaid 289 sportlast 29 riigist. Suurimate delegatsioonidega on Soome, Rootsi, Prantsumaa, kuid võistlejaid on ka Lõuna-Aafrikast, Indoneesiast ja Mehhikost.

Suurimad lootused on kodupublikul seotud pikaaegse Eesti esireketi Raul Mustaga. Maailma edetabelis 54. kohal asuv Must sai turniiriks esimese paigutuse. Must pole ka endale madalamat sihti seadnud: «Eesmärk on võistlus võita, aga tase on väga ühtlane ja juba algusest peale on mängud kindlasti väga tasavägised.»

Tugevad konkurendid on Mustale Soome parimad Eetu Heino ja Kalle Koljonen, samuti Inglismaa, Saksamaa ja Taani sulgpallurid. «Kui detsembris tundsin väga head vormi, siis nüüd pole viimastel nädalatel treeningul ega Taani klubiliigas võistlusolukorras tippvormi leidnud,» jääb Must võistluse eel äraootavale seisukohale. Musta esimene mäng on reedel 11.40 ning vastane selgub kvalifikatsiooniturniirilt.

Suure arvu osalejate tõttu pääses naiste üksikmängus otse põhitabelisse vaid Getter Saar, kes sai võistlusteks seitsmenda paigutuse. Saare esimene vastane on Anastasiia Semenova Venemaalt (maailma edetabeli 203. reket). Teised eestlannad püüavad edasipääsu neljapäeval kvalifikatsioonist.

Naiste paarismängus said 19-aastased Kristin Kuuba ja Helina Rüütel tabelisse kolmanda paigutuse ja pääsesid otse teise ringi. Kuuba ja Rüütel, kes eelmine aasta üllatasid kodupublikut finaalikohaga, soovivad eelmise aasta edu korrata.

Meeste paarismängus pääsesid põhitabelisse Kristjan Kaljurand ja Raul Käsner ning Heiko Zoober ja Mikk Õunmaa. Segapaarismängus on otse põhiturniiril ainult Raul Käsner ja Helina Rüütel, teised Eesti paarid alustavad teekonda kvalifikatsioonist.

Neljapäeval 12. jaanuaril toimub kvalifikatsioonivõistlus, reedel 13. jaanuaril põhiturniiri esimesed ringid. Laupäeval kell 10.00 algavad veerandfinaalid ja 16.00 poolfinaalid. Võitjad selguvad pühapäeval algusega kell 11.00.