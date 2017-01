Käsipallikoondise kapten: üks mees tegi tervele meie meeskonnale ära

Eesti kaotas Põlvas peetud EM-valikmängus avapoolaja 9:11, kuid terve kohtumise 18:28, kuna teisel poolajal tegi türklaste väravavaht palju häid tõrjeid. «Üks mees tegi tervele meie satsile ära. Me ei suutnud kuidagi nende väravavahti lahti muukida ja nii lihtsalt läkski,» nentis suure kaotuse järel Johannson.

Kuigi eestlaste jaoks oli tänase mängu näol tegu lühikese aja jooksul juba kolmanda kohtumisega, ütles Johannson, et väsimuse taha peituda ei saa ja pühapäeval Türgis peetavale mängule minnakse võidumõtetega. «Füüsilises mõttes olime meie ehk isegi paremas seisus, sest meie saime mõnda aega kodus puhata ja taastuda, neil oli ju reis selja taga. Aga ega midagi veel kadunud pole. Ütleks, et meil oli ka täna rohkem paremaid viskekohti kui neil, aga Türgis tuleb need ka ära realiseerida ja pall võrku saata,» ütles Johannson.