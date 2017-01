Fotod: esitleti Tänaku koha täitnud rallimehe uut masinat

Nüüd esitleti ka masinat, millega Evans hakkab sel hooajal punktide peale kihutama. Evans kuulus 2014. ja 2015. aastal M-Spordi põhimeeskonda, kuid mullu pidi ta piirduma WRC2-sarjaga. «Võib öelda, et eelmine aasta muutis mind tugevamaks ja õpetas mulle palju. Tean, et mootorispordis ei ole kunagi midagi kindlat,» sõnas Evans Autospordile.

Evans kõrval hakkab DMACKi logodega autos istuma kaardilugeja Dan Barritt. Eelmisel hooajal tegi ta koostööd Craig Parryga.

Alagaval hooajal võivad kõik tiimid rajale saata kolm autot, millest kaks paremat saavad punkte tuua konstruktorite arvestuses. Lisaks Evansile on M-Spordi ridades kihutamas veel Sebastien Ogier ja Ott Tänak.

Hooaja esimeseks etapiks olev Monte Carlo ralli on kavas 19.-22. jaanuarini.

Here we go, our wicked 2017 WRC livery, let the @OfficialWRC games begin!! @MSportLtd @ElfynEvans pic.twitter.com/rDgV3ZH8x8