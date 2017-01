Kas tippsporti naasnud Kaarel Nurmsalus on ainest olümpiamedaliks?

«Ma ei ole see inimene, kes fännaks olümpiamängudel piltide tegemist. Kui sinna minna, siis ainult tulemust tegema,» rääkis Nurmsalu tänavu maikuus Postimehele.

Nurmsalu on sportlasena käinud Sotši olümpial, kus ta sai kirja 38. ja 41. koha. «Ma ei taha ühtegi olümpiafänni solvata, kuid minu arvates on see ilmselgelt liiga üle tähtsustatud võistlus. Seal maksavad kohad esimesest kolmandani,» sõnas Nurmsalu toona.

Ka eile tunnistas Nurmsalu Postimehele, et meeles mõlguvad ikka kõrged kohad. «Kui tulemused on head ja mahti, siis proovime olümpiale pääseda. See on põhiline eesmärk, seal jagatakse kaks komplekti medaleid. Lähme samm-sammult ning võtame võistluse korraga. Kogu asi on nüüd enda teha,» ütles Nurmsalu, kelle esimene võistlus suurel areenil on reedel peetava Wisla MK-etapi kvalifikatsioon, mis algab Eesti aja järgi kell 19.

Nurmsalu senine karjäär ongi tõestanud, et tegelikult on temas olemas potentsiaali kõrgeteks kohtadeks. 2011. aastal võitis ta suusahüpetes juunioride MMil pronksmedali, kuigi samal ajal tegeles ta hoopis täiskohaga kahevõistlusega.

Suusahüpetes jõudis ta oma parima tulemuseni vahetult enne karjääri lõpetamist, kui ta sai 2014. aasta 9. märtsil Oslos suure mäe hüpetel 6. koha. Nurmsalu paremuselt teine tulemus MK-sarjas on 13. koht Planica lennumäelt 2013. aasta kevadel.

Karjääri senisele viimasele täishooajale ehk 2013/14, mis tõi Nurmsalule ka 6. koha Oslo MK-etapilt, vajutas pitseri seljavigastus, mis pärssis ka tema ettevalmistus olümpiaks.

Maailmameistrivõistlustel on Nurmsalu seni suusahüppajana käinud ainult ühe korra – 2013. aastal Val di Fiemmes saavutas ta kaks 26. kohta.

Nurmsalus nähakse kõrgel tasemel tegijat ka Rahvusvahelises Suusaliidus FISis. Maikuus tunnistas Nurmsalu, et teda on just ka FISi tasemel tippsporti tagasi meelitatud. «FISi poolt on huvi tuntud kõige kõrgemalt tasemelt – Walter Hofer (FISi suusahüpete võistlusdirektor) isiklikult,» tunnistas Nurmsalu tänavu mais.

«Ka sõbrad soomlased kutsuvad tagasi,» lisas ta toona, et temasse uskujaid on mitmel rindel.