Fotod ja video: Tänak näitab Monte Carlo ralli eel head kiirust

Tänak sõidab algaval hooajal M-Spordi esindusmeeskonnas, kus lisaks temale on kihutamas veel neljakordne maailmameister Sebastien Ogier. Lisaks saab meeskonnale punkte tuua ka Elfyn Evans, kelle käsutada on DMACKi rehvidel sõitev M-Spordi Ford Fiesta.

TÄNAK: More from @OttTanak’s PET in France today ahead of Rallye Monte-Carlo @MSportLtd #WRC @ThibaultPascal pic.twitter.com/kjgCvKs4vu