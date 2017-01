Ragnar Klavan ja Liverpool saavad pühapäeval osaks teleajaloost

Sportsmail teatab, et Sky Sports on juba otsuse langetanud ja nii saab Premier League’i mängus esmakordselt nautida ka väljaku kohalt filmitud kaadreid. Jalgpallis tervikuna ei ole siiski tegemist väga uudse lahendusega, sest Rahvusvahelise Jalgpalli Liidu FIFA poolt korraldataval MMil ja Meistrite liiga turniiril on ämblikkaamera juba kasutusel olnud.

Ämblikkaamera on väljaku kohale kinnitatud nelja trossiga, mis on ühendatud väljaku nurkadesse. Kaamera ise paikneb kohtumise ajal sõltuvalt olukorrast 10 kuni 40 meetri kõrgusel.

Ämblikkaamera kasutamine ManU ja Liverpooli mängul sai nõusoleku esmaspäevasel liiga juhatuse koosolekul. Sky Sports on pühapäevasele kohtumisele saatmas kogu oma raskekahurväge ning ekspertidest ja kommentaatoritest on kohal nii Jamie Carragher, Thierry Henry, Greame Souness, Gary Neville ning Jamie Redknapp.

«Manchester Unitedi ja Liverpooli vaheline mäng on just sellise kaliibriga heitlus, kus on õige aeg sellise kaamera kasutamiseks,» sõnas Sky Sportsi jalgpalliosakonna juht Gary Hughes. «Tegemist on ühe tähtsama mänguga jalgpallimaailmas ja ämblikkaamera annab kohtumisest parema ülevaate. Parim on seda kaamerat kasutada karistuslöökide, nurgalöökide ja penaltite puhul»

ManU võõrustab Liverpooli pühapäeval Old Traffordil Eesti aja järgi kell 18.00. Liverpool on turniiritabelis 44 punktiga 2. ja ManU 39ga 6. kohal.