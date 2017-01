Henrik Ojamaa tippklubisse jõudmisest: olen oma elu parimas vormis

Keegi ütles paar aastat tagasi, et sinu onu on endine korvpallur Valdo Lips. Mul jäi suu täitsa lahti. Kas see on tõsi? Kui on, siis kas ja kui suurt rolli on tema sinu spordiarmastuses ja jalgpallurikarjääris mänginud? Kas utsitas sind ka korvpalli mängima? (Artur V, Pirita)

Vastab tõele. Jälgisime tema mänge ja elasime talle Kalevi hallis kaasa. Mäletan, et ta viskas ükskord vabaviskeid üks silm kinni, sest kontaktlääts kippus mängu ajal kaduma. Onu kuulus nooremana ka Lõvide jalgpallimeeskonda ja olen temaga kindlasti rohkem jalkat kui korvpalli mänginud. Onupoeg Karl-Johan mängib korvpalli ja minu õde Hanna Leena on samuti korvpallur – ta õpib Audentese spordigümnaasiumis, kuulub Eesti noortekoondisse ja mängib naiste kõrgliigas. Nii et korvpall on meie peres aktuaalne teema.

Läksid üsna noorelt välismaale, kui raske oli sul kodust eemal olla? (Wööbe Lipp, Väätsa vald)

Mulle endalegi oli toona üllatus, et kuigi olen koduga ja perega väga tihedalt seotud olnud, siis Derbys mingit koduigatsust ei tekkinud. Kõik oli uus ja huvitav: väga pingelised ja tihedad treeningupäevad, palju mänge ja sealt ka rohkelt positiivseid emotsioone. Meil oli akadeemias kümme ühevanuselist mängijat, elasime kõik koos ja kokkuvõttes on see aeg väga toredana meelde jäänud. Suhtlen mõne tolleaegse sõbraga siiani, kuigi oleme nüüdseks kõik väga erinevatel radadel.

Kas sulle edu pähe ka hakkas, kui väga noorelt Derby County akadeemiasse pääsesid? (Katri, Kohila)

Pigem nägin akadeemias seda, kui palju on mul vaja veel tööd teha, et saada tõeliselt edukaks profiks, nagu olid Derby staarid. Klubi mängis tollal Premier League’is, tase oli väga kõrge.

Kindlasti saad küsimuse peale vihaseks, aga hinga sisse-välja ja püüa rahulikult seletada, miks on sulle erinevates meeskondades ette heidetud, et sa söötu ei anna. (Kristjan, Haapsalu)

Söötmine pole mul küll probleem olnud. Šoti kõrgliigas andsin 2012/2013. hooajal kõige rohkem resultatiivseid sööte kogu liiga peale, 16. See söötmise jutt tekkis eelkõige Poola meediast, kuigi ka seal andsin hooaja peale kaheksa väravasöötu. Poola ajakirjandusele meeldis Varssavi Legiast igasuguseid vastuolulisi artikleid kirjutada, sest riigi suurima klubina läksid inimestele nende tegemised korda.

Ühest küljest oled teinud eestlase kohta suurepärase karjääri, kui vaadata, millistes meeskondades oled mänginud. Teisalt pole veenvat läbimurret toimunud. Kas nõustud? (Kalle, Tallinn)

Oleneb muidugi, mida keegi veenvaks läbimurdeks peab. Esimeseks suureks saavutuseks oli mul Derbys profilepingu teenimine. Medalite poolest on ette näidata meistritiitel Poolast. Seda hooajal, mil mängisin 32 liigamängu! Samuti teine koht Šotimaal Celticu järel, kolmas koht Celticu ja Rangersi taga ning Euroopa liiga alagrupiturniiril mängimine.

Vaatasin Wikipediast, et oled mänginud lausa üheteistkümnes erinevas klubis. Kui mängud ja väravad kõrvale jätta, siis kus elu kõige mõnusam oli? (Karmen, Raasiku)