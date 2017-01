Premier League’i üks suuremaid tähti nõuab klubivahetust

Payet sõlmis eelmise aasta veebruaris West Hamiga uue lepingu, mis toob talle sisse ligi 150 000 eurot nädalas. Nüüd teatas Payet, et ta ei soovi enam meeskonnaga koos treenida ja soovib West Hamist lahkuda, vahendab Sportsmail.

West Ham on aga Prantsusmaa koondislasele teada andnud, et jaanuaris ei lahku ta kuhugi.

«Räägime nüüd tõsiselt,» sõnas West Hami peatreener Slaven Bilic pressikonverentsil. «Mul on ühe mängijaga keeruline olukord. See mängija on Dimitri Payet. Ta soovib klubist lahkuda. Me ei luba tal aga mõne teise klubiga liituda.»

Bilic tunnistas, et probleemid algasid jaanuari alguses, kui avati üleminekuaken. West Hami peatreeneri sõnul ei ole asi rahas ja praegu tundub, et neil on raske Payeti õnnelikuna hoida.

West Ham hoiab praegu Premier League’is 13. kohta.