Suur rahamatš ootab: Mayweather ja McGregor jagavad ulmelisi summasid

Viimati käis Mayweather külalisena ESPNi saates First Take ja rääkis oma soovidest. Veebruaris 40-aastaseks saav Mayweather tunnistas, et tema tuleb ringi juhul, kui ta teenib matši eest vähemalt 100 miljonit USA dollarit. McGregorile on ta valmis pakkuma 15 miljonit dollarit.

«Oleme üritanud Conor McGregoriga kokkuleppele jõuda. Nad teavad minu numbrit. Minu number on garanteeritud 100 miljonit dollarit. See on minu number,» teatas Mayweather telesaates.

«Oleme valmis talle pakkuma 15 miljonit dollarit. Lisaks võib ta saada osa tasulise telekanali tuludest. Loomulikult on minu leer selles läbirääkimises tugevam pool. Jagada võime väikseid protsente,» lisas ameeriklane.

Mayweatheri sõnul ei maksa McGregoril väga suurtest summadest unistada, kuna ta ei ole senise karjääri jooksul just ülemäära palju teeninud. «Kuidas ta saab rääkida 20 või 30 miljonist dollarist, kui ta ei ole kunagi teeninud ühe matši eest isegi 8 või 9 miljonit dollarit,» põhjendas Mayweather.

McGregor on teeninud võitlussarja UFC läbi aegade suurima stardiraha, kui ta sai augustis Nate Diazega peetud duelli eest 3 miljonit dollarit. Sellele summale lisandus hiljem veel tasulise telekanali protsent. McGregori rekordilist 3 miljoni dollarilist stardiraha kordas MMA-ringis 30. detsembril nüüd Ronda Rousey, kes kaotas Amanda Nunesile.

Mayweatheri teenitud summad on seni poksiringis olnud hoopis teisel tasemel. Heitluse eest Manny Pacquiaoga teenis ta poksiajaloo rekordi ehk 300 miljonit dollarit.

Praeguseks tippspordist taandunud Mayweather tunnistas, et ta oleks valmis ringi tulema ainult selleks, et kohtuda McGregoriga. «Oleksin huvitatud ainult matšist McGregoriga. Ma olen ärimees ja sellel matšil oleks ärilises plaanis mõtet,» teatas ta. «Ma usun ennast ja oma nõuandjat Al Haymondit. Tööd tuleb teha targalt, mitte raskelt.»

Floyd Mayweather juunior. / JOHN GURZINSKI/AFP/Scanpix