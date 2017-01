Klavan saab tõenäoliselt ka Manchester Unitedi vastu väljakule

Liverpoolil ei ole viimasel ajal kõige paremini läinud: eile kaotati liigakarika poolfinaali avamängus 0:1 Southamptonile, pühapäeval viigistati FA Cupi kolmandas ringis 0:0 tugevuselt neljandas liigas mängiva Plymouth Argyle’iga ning viimatises Premier League’i matšis viigistati 2:2 Sunderlandiga.

Nüüd ootab Liverpooli sel pühapäeval ees ülioluline liigamäng Manchester Unitediga võõrsil.

Kui Henderson on pidanud trauma tõttu vahele jätma ainult mõne kohtumise, siis Matip on väljakult eemal olnud juba ligi 5 nädalat. Just pikk mängupaus olevat põhjuseks, miks Matipi veel pühapäeval ManU vastu väljakule ei saadeta.

Liverpool Echo kirjutab, et keskkaitsja teeb oma tagasitulekumängu tõenäoliselt järgmisel nädalal Plymouthi või Swansea City vastu. Kui Matip vaatab veel kohtumist väljaku kõrvalt, siis peaks algkoosseisu koht kuuluma endiselt Klavanile.