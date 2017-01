Keenia üritab Venemaa vigu vältida ja dopinguriigi imidžist vabaneda

DOPING. Venemaa ulatuslik ja riiklikult organiseeritud ning rahastatud dopingukasutamine on korduvalt tõestatud ja paljusid nende sportlasi ei lubatudki Rio olümpiamängudele. Keenia sportlasi ähvardas sama saatus. Olümpiale siiski pääseti, sest pärast pikka venitamist suudeti vastu võtta uus seadus, mis kiriminaliseerib dopingu kasutamise ning peaks olema aluseks uuele riiklikule antidopinguagentuurile, mida WADA on Keenialt nõudnud. Nüüd astutakse vähemalt näiliselt veelgi samme, et mitte kõndida Venemaa jälgedes.