Ränk vigastus lõpetas vaid 19-aastase võimlemisiluduse karjääri

19-aastane Kudrjavtseva murdis 2016. aasta juulis Kaasanis peetud MK-etapil vasaku jala, aga suutis Rio olümpiamängude ajaks teha läbi imelise paranemise. Individuaalvõistlusele läks ta suurfavoriidina, aga pidi tunnistama koondisekaaslase Margarita Mamuni paremust.

Jana Kudrjavtseva Rio olümpiamängudel. Alexander Vilf/Sputnik/Scanpix

Pärast Riot avastati, et tal on suur oht ka parema jalaluu murrule ja seega otsustas Kudrjavtseva pärast pikka mõtlemisaega, et aeg on karjäärile punkt panna.

Maailmameistrivõistlustelt võitis ta kokku 13 kuldmedalit ja 3 hõbedat.

