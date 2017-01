Uustulnuk kütab kirgi: kas sõidab mees või rahakott?

Tõepoolest, Lance’i isa Lawrence Stroll on Forbesi värskeima edetabeli andmetel rikkuselt maailma 722. inimene, kelle vara väärtuseks hinnati 2,4 miljardit dollarit. Lisaks kogub ta klassikalisi Ferrarisid ja talle kuulub Montreali lähistel asuv Mont-Tremblanti ringrada. Tänu rõivaärile varanduse kokku ajanud isale sai Stroll ka vormel-3 sarjas kihutades nautida vormel-1 tasemel abivägesid ning loomulikult tõi see kaasa kadedaid pilke – mis viga poisil sõita ja võita, kui isa rahavarud on põhjatud!