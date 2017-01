Ilus vaadata, keeruline sõita: uued WRC autod kipuvad lagunema

Tänavuseks autoralli MM-hooajaks tehtud reeglimuudatused toovad võistlusradadele senisest vingemad, võimsamad ning kiiremad autod. Samas on rallieksperdid hooajaeelsete testisõitude põhjal täheldanud, et aerodünaamiliste detailide rohkus võib küll rallifännile visuaalselt atraktiivne olla, kuid rallirajal kipuvad need osad lagunema.