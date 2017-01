Toomas Triisa jätkas Dakari rallil võimsalt ja kasvatas edu

Et teised Malle-Moto klassi sõitjad, sealhulgas enne tänast kuuendal kohal olnud Mart Meeru, pole veel finišisse jõudnud, kasvab Triisa edu ülejäänute ees märkimisväärselt. Enne tänast oli Triisa edu briti Lyndon Poskitti ees 53 minutit ja 44 sekundit.

Mootorrataste üldarvetuses jätkab liidrina britt Sam Sunderland (KTM), kes edestab austerlast Matthias Walknerit (KTM) 30 minutiga. Kolmas on Hispaania esindaja Gerard Farres Guell (KTM, +38.43). Triisa tõusis mootorrataste kokkuvõttes 33. kohale (+5:04.40), enne tänast oli ta 35. positsioonil.

Autodel võitis tänase katse üheksakordne autoralli maailmameister Sebastien Loeb (Peugeot), kes edestas teist prantslast Cyril Despres'd (Peugeot) 2 minuti ja 33 sekundiga. Üldarvestuses on Loeb samuti esimene, talle järgneb samuti Peugeot'ga sõitev kaasmaalane Stephane Peterhansel (+8.23), kolmas on Despres (+19.50).

Peterhanselilt röövis rohkelt aega otsasõit sarnaselt Triisa ja Meeruga Malle-Moto klassis võistlevale sloveenile Simon Marcicile, kes murdis jala. Peterhansel oli Marcici kõrval kuni meedikute kohalejõudmiseni.

Uudis täieneb.