Vormel-1 võistkonnal on enda päästmiseks jäänud vaid nädal

Manori omanikfirma Just Racing Services Ltd esitas eelmisel nädalal pankrotikaitse avalduse, kuna ei leidnud leida uusi investoreid, kes kindlustaksid tiimi tuleviku. Tiimijuhi Steven Fitzpatricki sõnul sai Manori saatus sisuliselt selgeks Brasiilia GP-l, mil Sauberi vormelimeeskond sai kirja hooaja esimesed punktid ning läks neist konstruktorite arvestuses mööda. Sauberi saldole jäi hooaja lõpuks kaks, Manori omale üks punkt. See tähendas, et Manor jäi ilma kümnele esimesele meeskonnale jagatavatest auhinnarahadest.

Samas on võistkond valmis uue hooaja autot ehitama hakkama, kuid praegu ei saa nad seda Banburys asuvas tehases teha, kuna pankrotikaitse avaldusest tulenevalt ja võlausaldajate kaitsest lähtudes on tiimil rangelt keelatud vähimaidki kulutusi teha. Seega on Manor olukorras, kus tiim jõuaks küll uue auto Melbourne’is toimuvaks avaetapiks rajale tuua, kuid selleks peavad nad siiski leidma uue investori. Aega on järgmise nädala lõpuni.

Väljaanne Autosport tsiteerib allikat, kelle väitel on lõpptähtajaks seatud 20. jaanuar. Kui Manor selleks ajaks raha ei leia, on tiim sunnitud uksed kinni panema ja uuel hooajal sõidab sarjas vaid kümme võistkonda. Detsembris kerkis võimaliku investorina esile ettevõtja Tavo Hellmund, kuid plaan kukkus läbi.

Hellmundi eestvõttel ehitati Texasesse ringrada Circuit of Americas, kus on viimasel viiel hooajal toimunud USA GP. Samuti jõudis suuresti tänu talle tagasi võistluskalendrisse Mehhiko GP, mis on peetud kahel viimasel hooajal Mexico Citys. Hellmund on olnud üle 40 aasta vormel-1 sarja eestvedaja Bernie Ecclestone’i sõber ja võistles nooruses ka ise ringrajal, osaledes näiteks aastatel 1995 ja 1996 Briti vormel-3 sarjas.

Manor alustas vormel-1 sarjas võistlemist 2010. aastal Virgini nime all. Järgmisel aastal muututi Marussia Virginiks ja 2012. aastal kasutati juba ainult Marussia nime. 2015. aasta alguses ähvardas ka Marussiat pankrot, kuni võistkond muudeti Manor Marussiaks ja eelmisel hooajal lihtsalt Manoriks. Tiimi ühe auto rooli keeras eelmisel hooajal Pascal Wehrlein, teiseks sõitjaks oli hooaja esimeses pooles Rio Haryanto ja viimasel üheksal etapil Esteban Ocon. Punktikohale jõudis vaid Wehrlein, kes lõpetas Austrias kümnendana, Haryanto parimaks jäi Monaco etapi 15. koht ja Ocon sai eelviimasel etapil Brasiilias 12. koha.

Nimest sõltumata on Manor ja tema eelkäijad teeninud alates 2010. aastast alates seitsme hooaja jooksul punkte vaid kaks korda, kui 2014. aastal sai Jules Bianchi Monacos 9. koha ning mullu lisas Wehrlein sellele eelmainitud kümnenda koha eest punkti Austrias. Ülejäänud hooaegadel on jäädud nullile.