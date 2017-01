Hüppetorni naasvat Nurmsalut ootab täna Poolas esimene tuleproov

Enne võistlust:

Pärast 2014. aastat taas suurele suusahüppeareenile naasev 25-aastane Nurmsalu haus MK-sarja naasmise plaani alates septembrist. Tal sai küllalt nädalavahetusel sõpradega põhjuseta väljaskäimistest ning ta võttis ühendust enda vana treeneri Topi Sarparantaga. «Septembris käis laks ära. Igavatest nädalavahetustest, kus oli vaja sõpradega ilma põhjuseta välja minna, viskas kopa ette. Ma ei jaksanud enam,» lausus eestlane paar päeva tagasi Postimehele.

Treeninud on Nurmsalu alates oktoobrist. «Alates oktoobrist olen pannud täiega. Hüpete arv on olnud väikene, kuid oleme asja teinud mõtestatult – nii professionaalselt kui võimalik. Mulle endale tundub, et kõik on korras. Ettekujutus, mis tasemel ma hetkel olen, puudub. Ise arvame, et oleme head,» selgitas Nurmsalu, keda hakkab treenima Sarparanta, kes on Nurmsaluga ka varem koostööd teinud.

Kogu allesjäänud MK-hooaega Nurmsalu kaasa ei tee. Protsentuaalselt on tal kogu tänavuse hooaja eelarvest hetkel puudu kolmandik. «Eelarvega on nii, et elame kuu korraga. Paar kuud on varu, aga mitte hooaja lõpuni. Saime suure osa tänu vanadele toetajatele kokku,» tänas Nurmsalu temasse uskuvaid ettevõtteid.

Suuremas plaanis on Nurmsalu eesmärk 2018. aasta olümpiamängud. «Kui tulemused on head ja mahti, siis proovime olümpiale pääseda. See on põhiline eesmärk, seal jagatakse kaks komplekti medaleid. Lähme samm-sammult ning võtame võistluse korraga. Kogu asi on nüüd enda teha,» ütles Nurmsalu.