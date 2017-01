Napilt pääsenud Real ületas igipõlise konkurendi Barcelona vägeva rekordi

Tegemist on Hispaania klubide kõigi aegade rekordiga, kusjuures eelmine tipptulemus kuulus 39 võiduga Reali igipõlisele rivaalile Barcelonale. Siiski on Realil põhjust veel paaris mängus pingutada, kuna üle-Euroopaline rekord on hooajast 2011-12 Torino Juventuse nimel. Itaalia klubi jäi toona löömatuks koguni 43 järjestikuses kohtumises.

Viimati suutis keegi ametlikus kohtumises Reali üle mängida mullu aprillis, kui Meistrite liiga veerandfinaalis jäädi võõrsil 0:2 alla Wolfsburgile. Korduskohtumise võitis Real toona aga 3:0 ja jõudis lõpuks finaali, kus alistati penaltitega Madridi Atletico ja tuldi kolme aasta jooksul juba teist korda Meistrite liiga võitjaks.

Eile õhtul kõndis Real aga noateral, sest pooleldi teise koosseisuga mängides jäädi Sevilla vastu nii 0:1 kui ka 1:3 kaotusseisu. Viigi päästsid Realile alles Sergio Ramose penalti 83. minutil ja Karim Benzema soolovärav kohtumise kolmandal lisaminutil ehk sõna otseses mõttes mängu viimastel sekunditel.

Juba pühapäeval kohtutakse Sevillaga võõrsil uuesti, seekord liigamängus. Pärast seda ootavad Reali ees kodukohtumised liigatabelis praegu 13. kohal oleva Malaga ja kuuendat kohta hoidva Real Sociedadiga. Juventuse rekordi ületamiseks tuleb hispaanlastel vältida kaotust ka veebruari algul võõrsil Celta de Vigoga peetavas mängus.