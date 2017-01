Schumacheri pojal avanes võimalus käia isa jälgedes

Ferrari meeskond on Schumacheri talendist vaimustuses ning soovib noormeest oma akadeemiasse värvata. Seitsmekordse maailmameistri poeg sõlmis eelmise aasta viimasel nädalal lepingu Prema Poweteamiga ja kihutab uuel hooajal vormel-3 sarjas, kus võistleb teiste seas ka eestlane Ralf Aron. Viimased kaks hooaega võistles Schumacher vormel-4 sarjas.

«Muidugi hoiame tal silma peal. Sel aastal on meil eriti hea võimalus Micki lähedalt jälgida, kuna ta on meie akadeemia sõitja Guan Yu tiimikaaslane,» sõnas Ferrari sõitjate akadeemia juht Massimo Rivola Itaalia meediale.

«Ma ei tea, kellega end Mick siduda tahab. Kui ta tahaks aga meie programmiga liituda, tervitaksime teda punasel vaibal,» jätkas Rivola, kelle sõnul on Schumacher inimesena väga viisaka mulje jätnud. «Õnnitlen tema vanemaid, teda on väga hästi kasvatatud. Ta on noor ning peab hakkama saama suure meedia tähelepanuga. Senimaani on ta sellega väga hästi toime tulnud.»

Nagu kõik sõitjad, unistab ka Schumacher vormel-1 sõitmisest. «Sarnaselt kõigile sõitjatele tahan tulla vormel-1 sarjas maailmameistriks. Vormel-3 on uus samm ja ma ei suuda seda ära oodata. 2017. aasta tuleb kindlasti keeruline, aga viimased testid on näidanud, et selle autoga on lõbus sõita,» lausus Mick pärast vormel-3 sarjaga liitumist.