KORVPALL. USA korvpalliliigas NBA on viimasel nädalal kõige enam kõneainet pakkunud New York Knicksi mängumees Derrick Rose, kes esmaspäeval salapäraselt ära kadus ja mängule ilmumata jättis. Nüüdseks on klubi määranud kogenud korvpallurile rahalise karistuse, kuid tulevikku vaadates võib kummaline käitumine Rose’ile veelgi probleeme tuua.