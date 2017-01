Kontaveidi ja Kerberi õnn ning Murray needus

21-aastane Kontaveit on sama vana kreeklannaga kohtunud varem kolm korda, kahel juhul on peale jäänud eestlanna. Kõik kolm mängu peeti mullu, Gstaadis võitis Kontaveit liiva-saviväljakul 7:5, 6:1 ja Indian Wellsis kõvakattega väljakul 6:4, 6:3. Miamis jäi aga samuti kõvakattega väljakul 6:3, 6:1 peale Sakkari.

Alates 18-aastaseks saamisest kolis Sakkari treenima Barcelonasse, kus elab siiani. Ka Sakkari ema oli tippmängija, kes suutis murda maailma 50 parema sekka. Sakkari on jõudnud suure slämmi turniiridel põhitabelisse neli korda, ent mitte kunagi teisest ringist kaugemale. Mullu võitis ta Austraalias pärast edukat kvalifikatsiooniturniiri avaringis hiinlannat Yafan Wangi, ent kaotas siis kolmes setis 7:6 (5), 2:6, 2:6 hispaanlannale Carla Suarez Navarrole. Parimal juhul on kreeklanna olnud maailma edetabelis 89. kohal.

Midagi suurt Sakkari veel korda saatnud pole, seetõttu ei oska tema mängu lahata ka Eesti asjatundjad. Tennisetreener Silver Karjus tunnistas, et temagi ei tea kreeklannast palju. «Aga edetabelikoha põhjal võib öelda, et Anetil loosiga seekord siiski vedas. Tegu on mängijaga, kellega tal on suur võimalus eduks, eelmisel aastal sai tema üle ka kaks võitu. Kui oleks taas tulnud päris tippmängija vastu, võiks nuriseda, praegu on siiski põhjust rahul olla. Samas ei tea, kuidas jalg vastu peab,» kommenteeris Karjus.