Mäesuusakaunitar Vonn avaldas liigutavas videos ülikarmi saladuse

Vonn murdis novembris Coppe Mountainis treenides oma käeluu. See oli 32-aastase Vonni karjääris järjekordne tagasilöök. Samas suutis naine kõigest üheksa nädalaga taas end vormi ajada. Selleks kulutas ta enam kui 300 tundi taastusravile, millest ta sotsiaalmeediasse liigutava video lisas, kus avaldas avaldas ka seni varjatud saladuse.

«See video on väga isiklik. Te kõik teadsite, et ma murdsin luu, kuid ma ei ole teile öelnud, et mul oli ka raske närvikahjustus. Otsustasin teiega seda infot jagada, kuna ma loodan, et minu teekond inspireerib neid inimesi, kes sarnase vigastusega silmitsi seisavad. Mul on tänaseni raskusi väga lihtsate asjadega, näiteks suusakinnaste kättepanemise või soengu tegemisega,» avaldas Vonn, kes ei saanud pärast operatsiooni oma kätt liigutada.