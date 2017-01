Kauaoodatud ning kaks korda ära jäänud MMA-matš on lõpuks toimumas

UFC president Dana White kinnitas täna, et venelase ja ameeriklase matš leiab aset Las Vegases UFC 209. üritusel, mis toimub 4. märtsil. Mõlemad võitlejad on kergkaalu hierarhias kõrgel kohal: valitseva tšempioni Conor McCregori järel on divisjoni pingereas Nurmagomedov, kohe tema järel aga Ferguson. Matš peetakse kergkaalu vahetiitli peale.

Tony Ferguson. Foto: Carlos Tischler/Sipa USA/SCANPIX

Nurmagomedov tuleb matšile 24-võidulise seeria pealt. Õigupoolest polegi venelane oma professionaalse karjääri jooksul ühtegi matši kaotanud. UFCs on ta võitnud kaheksa matši. Fergusonil on ette näidata 22 võitu ja kolm kaotust. Viimasest üheksast UFC matšist on ameeriklane lahkunud võiduga. Seda matši on fännid kaua oodanud ning kahel korral on see ka plaanis olnud, kuid mõlemal korral on vigastused vastasseisu ära jätnud.

UFC 209 võitluskaart:

Tyron Woodley vs Stephen Thompson –kergkeskkaalu tiitlimatš

Tony Ferguson vs Khabib Nurmagomedov – kergkaalu vahetiitlimatš

Mark Hunt vs Alistair Overeem

Mirsad Bektic vs Darren Elkins

Todd Duffee vs Mark Godbeer

David Teymur vs Lando Vannata

Paul Craig vs Tyson Pedro

Ed Herman vs Igor Pokrajac