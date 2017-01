Millist lepingut pakkus Jagellonia Vassiljevile?

Bialystoki Jagiellonia asepresident Agnieszka Syczewska avaldas Twitteris Vassiljevile tehtud pakkumise detailid. Nimelt pakkus Poola kõrgliiga tabeli tippu kuuluv Jagellonia Vassiljevile kahe aastast lepingut, mida eestlane võinuks veel aasta võrra pikendada. Lepingu lõppedes oleks Vassiljeve garanteeritud töökoht klubis treenerina.

Pakutud palgasummat Syczewska ei avaldanud. Eile vahendas Poola ajaleht Przeglad Sportowy Jagellonia presidendi sõnu, kelle lausete kohaselt tuntakse eestlasest huvi Aserbaidžaanist ja Kasahstanist. «Me ei suuda nendega võistelda. Nad on võimelised mängijale 20-30 tuhat eurot kuus maksma,» ütles klubi president Cezary Kulesza.

32-aastase Vassiljevi agendi Andrei Stepanov sõnul pole aga Jagellonia ühtegi liigutust teinud, et eestlast endale hoida. «Jagiellonia ei ole endiselt teinud liigutust, et Konstantini endale hoida. Hetkel me räägime mitme klubiga, aga ma ei saa rohkem detaile avaldada,» lausus ta Przeglad Sportowyle.