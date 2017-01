Rumal õnnetus: Hispaania tipprattur sõitis tõkkepuule otsa

36-aastane Valverde vigastas õnnetuses käsi ja rinda, vahendas rattauudised.ee.

«See oli tõesti raske löök. Elamupiirkonna tõkkepuu tuli alla enne, kui jõudsin läbi sõita ning see lõi tugevasti mu käsi ja rinda. Üritasin treeningut jätkata, kuid pidasin valu tõttu vastu ainult pool tundi,» kirjeldas Valverde oma Twitteri kontol sündmusi.

«Loodan, et jää ja põletikuvastaste ravimite abil ei lähe vigastus tõsisemaks, kuid kardan, et maha jahtudes võib olukord hullem olla. Hea, et vigastus näib puudutavat ainult lihaseid, kuid tõsiasi on, et praegu ei saa ma peaaegu üldse liikuda,» märkis Valverde.

2009. aastal Vuelta üldvõidu pälvinud Valverdel oli kavas teha hooaja avastart 26.-29. jaanuarini peetaval Mallorca Challenge’il.