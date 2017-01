Klopp ManU mängu eel: meil pole midagi karta

Liverpool on hetkel 44 punktiga liigatabeli teisel kohal, üheksa mängu järjest võitnud ManU on omakorda 39 punktiga kuuendal positsioonil. «Meil pole mitte midagi karta. Mida ma peaksingi kartma? Praegusel hetkel on kõik ju võimalik,» sõnas Unitedi kodus peetava kohtumise eel Klopp.

«Võib juhtuda, et United pole pühapäeval oma parimas hoos, keegi ei tea seda ju ette. Ma ei karda kunagi selliseid asju. Olen piisavalt kaua selle mängu sees olnud, et aru saada, mis toimub. Praegusel hetkel olen ma 100% positiivne ja väga ootan seda kohtumist,» lisas Liverpooli peatreener.