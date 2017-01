Kuu aja pärast selgub, kas Häkkinen ja teised staarid annavad Sildarule spordi-Oscari

Lõplikud võitjad selguvad Laureus World Sports Acadamey liikmete hääletustulemuste järel. Akadeemia liikmeid on praegu kokku 62 ning nende seas on endised spordilegendid, kes on oma edukale karjäärile joone alla tõmmanud.

Eesti lähinaabritest on akadeemias oma liige olemas näiteks Soome ja Venemaal. Soomlastest on selle au teeninud kahekordne vormel-1 sarja maailmameister Mika Häkkinen ning venelastest riistvõimlemise neljakordne olümpiavõitja Aleksei Nemov.

Vaata Laureuse lehelt, kes kuuluvad Laureus World Sports Acadamey liikmete sekka.

Lisaks Sildarule on ekstreemsportlastest kandidaatide seas surfarid John John Florence (USA) ja Tyler Wright (Austraalia), lumelaudur Chloe Kim (USA), rulataja Pedro Barros (Brasiilia) ning maastikurattur Rachel Atherton (Suurbritannia).

Auhinnatseremoonia toimub Monacos.