Harry Kane pani peo püsti ja Tottenham tõusis tabelis teiseks

Tottenhami ridades oli heas hoos ründeäss Harry Kane, kes lõi koguni kolm väravat. Kane oli täpne matši 12., 77. ja 82. minutil. Tottenhami neljas värav läks kirja Gareth McAuley omaväravana.

Tottenhamil on koos nüüd 45 punkti ja turniiritabelis annab see 2. koha. Liidriks on ühe mängu vähem pidanud Londoni Chelsea 49 silmaga.

Kolmas on Liverpool 44 punktiga, ka Liverpoolil on võrreldes Tottenhamiga üks mäng vähem peetud.