Dakari ralli võitja nihutas taas piire

Esimese Dakari ralli juba 1991. aastal võitnud Peterhansel tunnistas võidu järel, et seekordne tiitel on kõige magusam, kuna heitlus esikohale oli sel korral äärmsielt tihe.

«See võit on eriti magus, kuna konkurents oli väga tihe. Heitlus Sebastieniga ja tema alistamine paari minuga oli magus,» sõnas Peterhansel.

Peugeotil kihutanud Peterhansel edestas tiimikaaslast lõpuks 5 minuti ja 13 sekundiga. Peugeot sai autode arvestuses kolmikvõidu – kolmandana kerkis poodiumile Cyril Despres, kes kaotas võitjale 33 minutit ja 28 sekundit.

Tsiklite konkurentsis võidutsenud Sam Sunderlandist sai esimene britt, kes Dakari rallil esikoha teeninud.

SWEET 13. @s_peterhansel extends his record by winning his 13th Dakar, the 7th in the cars category.



Legend. #Dakar2017 pic.twitter.com/ovYrg4a3nP