Kas Sildaru konkurent X-mängudel? 15-aastane prantslanna võidutses MK-etapil

Font Romeu suusakuurordis valitsesid keerulised ilmastikutingimused ning nii jäi eile ära võistluse kvalifikatsioon. Lõpuks peeti kvalifikatsioon täna hommikul ning kavas oli ainult üks voor. Hiljem ilm taas halvenes ning paremusjärjestus pandigi paika ühe kvalifikatsioonivooru põhjal.

Esikoht läks 81,60 punktiga Ledeuxile. Teiseks tuli 80,00 silmaga norralanna Johanne Killi, kes oli mullustel X-mängudel pargisõidus kolmas.

Kolmandana jõudis poodiumile kanadalanna Anouk Purnelle-Faniel, kes sai kirja 78,40 punkti.

Suurtest ässadest oli sakslanna Lisa Zimmermann 9. (61,40 punkti), rootslanna Emma Dahlström 13. (50,80 punkti) ning ameeriklannad Devin Logan 18. (41,80 punkti) ja Maggie Voisin 23. (36,00 punkti).

Stardis oli ka eestlanna Karoliine Holter, kes saavutas 31,00 punktiga 25. koha.

Ledeuxil on nüüd kindlasti reaalne võimalus teenida pääse ka jaanuari lõpus peetavatele X-mängudele, kuna naiste pargisõidus on veel üks vaba koht. Detsembris toimunud Dew Tourist jäi ta kerge vigastuse tõttu eemale.

Praeguseks on lisaks Kelly Sildarule X-mängude pargisõidule pääse olemas veel Killil, Dahlströmil, Loganil, Voisinil, täna 29. koha saanud Giulia Tannol ning MK-etapilt eemale jäänud kaheksakordsel X-mängude võitjal Kaya Turskil.

Kelly Sildaru ei saa sel hooajal veel MK-sarjas osaleda, kuna seda saavad teha suusatajad, kes said 15-aastaseks hiljemalt 31. detsembril. Veebruari keskpaigas sünnipäeva tähistav Sildaru saab teha MK-debüüdi augustis Uus-Meremaal.

MK-etapi tulemused:

1. Tess Ledeux (Prantsusmaa) 81,60 punkti

2. Johanne Killi (Norra) 80,00

3. Anouk Purnelle-Faniel (Kanada) 78,40

4. Sarah Höfflin (Šveits) 76,00

5. Katie Summerhayes (Suurbritannia) 74,60

6. Isabel Atkin (Suurbritannia) 74,60

7. Yuki Tsubota (Kanada) 68,80

8. Madison Rowlands (Suurbritannia) 66,20

...

25. Karoliine Holter 31,00

